Nagorno: Yerevan, ‘quasi 3.000 sfollati sono arrivati in Armenia’

Yerevan, 25 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il numero di persone arrivate in Armenia dal Nagorno Karabakh, dopo il cessate il fuoco della scorsa settimana seguito all’offensiva militare di un giorno da parte dell’Azerbaigian è salito a quasi 3.000. Lo ha confermato il governo armeno.

“2.906 sfollati sono entrati in Armenia dal Nagorno Karabakh”, si legge sul sito dell’Esecutivo di Yerevan, che precisa “circa un migliaio di essi si recheranno in luoghi di residenza decisi da loro stessi, mentre 1.100 si trovano al momento in alloggi forniti dal Governo”.