Roma, 25 set. (Adnkronos) – “Precarietà, inflazione, povertà. Prezzi che salgono, consumi che calano. Ecco il bilancio della destra al governo: fallimenti, arroganza e incompetenza. Per fortuna che erano ‘pronti’. Le promesse della campagna elettorale si rivelano per quello che erano: menzogne”. Lo scrive in un tweet Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera dei deputati.