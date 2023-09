Dl energia: Caramanna (Fdi), ‘ancora una volta Meloni vicina a famiglie e imprese’

Roma, 25 set. (Adnkronos) – “Ancora una volta il governo Meloni dimostra di essere vicino alle famiglie e sensibile a chi vive in condizioni di indigenza. Oggi il Consiglio dei ministri ha stanziato 1,3 miliardi per rafforzare ulteriormente il bonus sulle bollette per combattere il caro energia. Una misura di buon senso che estende all’acquisto di carburante anche la carta ‘Dedicata a te’ che volle il ministro Lollobrigida e rifinanzia il bonus Tpl. Ma l’esecutivo ha anche varato misure a vantaggio della piccola impresa, che interessa oltre 50mila esercizi commerciali, esentando chi effettua un ravvedimento operoso dalla sanzione accessoria della sospensione della licenza. Con il governo Meloni lo Stato è più vicino alle famiglie e alle imprese perché chi è in difficoltà deve essere aiutato e non vessato ulteriormente”. Lo ha detto Gianluca Caramanna, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Attività produttive alla Camera.