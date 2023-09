F1 Gp Giappone, Verstappen trionfa con Red Bull e Ferrari fuori da podio

(Adnkronos) – Max Verstappen, con la Red Bull, vince il Gp del Giappone 2023 oggi – domenica 24 settembre 2023 – a Suzuka. Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz chiudono al quarto e al sesto posto nella gara che il pilota olandese, campione del mondo e leader del Mondiale, domina davanti alle McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri.

Verstappen, al 13esimo successo stagionale e 48esimo della carriera, scatta dalla pole position dominando la gara dal primo all’ultimo dei 53 giri. Le Ferrari, scattate dalla quarta e sesta posizione, chiudono nelle stesse posizioni di partenza, divise dalla Mercedes del britannico Lewis Hamilton. A completare la top ten, alle spalle di Sainz, la Mercedes di George Russell, la Aston Martin di Fernando Alonso e le Alpine di Pierre Gasly e Esteban Ocon.

In un Mondiale che non ha più nulla da dire a livello di classifiche, con Verstappen ad un passo dal terzo titolo iridato consecutivo, la Red Bull conquista il Mondiale Costruttori 2023 nonostante il ritiro di Sergio Perez, out dopo 15 giri.

Giro 1 – Verstappen scatta dalla pole position e mantiene la prima posizione davanti alle McLaren di Norris e Piastri. Ferrari quarta e quinta.

Giro 1 – Safety car subito in pista per la presenza di detriti dopo alcuni contatti al via.

Giro 5 – La safety car esce di scena, si fa sul serio e Verstappen prova a prendere il largo.

Giro 11 – La Red Bull del campione del mondo allunga, con quasi 4” di vantaggio su Piastri.

Giro 14 – Piastri si ferma ai box inaugurando la serie di pit-stop per i primi della fila.