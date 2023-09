Ucraina: Lavrov, ‘cooperiamo con Aiea contro minacce di Kiev a Zaporizhzhia’

Washington, 21 set. (Adnkronos) – La Russia è pronta a continuare la sua cooperazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) al fine di frenare le minacce poste alla centrale nucleare di Zaporozhzhia da parte di Kiev. Lo ha affermato il ministero degli Esteri russo in una dichiarazione a seguito di un incontro tra il massimo diplomatico russo Sergey Lavrov e il capo dell’Aiea Rafael Grossi a margine della 78esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Durante l’incontro, Lavrov e Grossi “si sono scambiati opinioni sugli ambiti chiave del lavoro dell’Agenzia. Si è discusso in dettaglio anche della sicurezza presso la centrale nucleare di Zaporozhzhia. La parte russa ha ribadito il proprio impegno a collaborare ulteriormente con l’Agenzia al fine di ridurre le minacce poste dal regime di Kiev” all’impianto nucleare, si legge nella dichiarazione.

Il ministro degli Esteri russo ha inoltre “osservato che l’uso di armi all’uranio impoverito che l’Occidente ha fornito a Kiev può causare un effetto devastante a lungo termine”.