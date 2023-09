Roma, allarme bomba per pacco sospetto a ministero ma erano pasticcini

Roma, 21 set. (Adnkronos) – Falso allarme al ministero dell’Ambiente in via Cristoforo Colombo a Roma, dove i vigilantes hanno ritenuto sospetto un pacco recapitato oggi. C’è stata un’evacuazione spontanea e i dipendenti dei primi due piani sono usciti dal palazzo. Dopo le verifiche è emerso nel pacco, che proveniva da una pasticceria, c’erano solo dolci. Sul posto i carabinieri della compagnia Roma Eur.

Ultima Generazione in una nota dichiara “di essere estranea alla vicenda, riportata da alcuni organi di stampa, relativa al presunto allarme bomba presso il ministero dell’Ambiente. Condanna categoricamente l’atto e ribadisce la propria natura non violenta”.