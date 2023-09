Riforme: Conte, ‘premierato indebolisce Parlamento’**

Roma, 21 set. (Adnkronos) – Per la questione dell’uomo solo al comando, per la questione ideologica, il governo vuole stravolgere l’assetto costituzionale, e sono convinto che l’elezione diretta del premier, con il premierato che non esiste e che dove è stato realizzato ha creato disastri, sia la soluzione. Il fatto che uno venga eletto garantisce stabilità? Se inizia a far disastri, dopo un mese cade in disgrazia. Per garantire questo, tra l’altro, vogliono creare un meccanismo di indebolimento del Parlamento, che è sotto ricatto, con le prerogative del capo dello Stato dimezzate. Noi possiamo sederci a un tavolo con chi propone un avventurismo del genere?”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di presentazione delle proposte di legge del movimento sulla scuola, alla Camera.