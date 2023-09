Peste Suina: Lega, ‘grazie a Calderoli per misure a tutela aziende suinicole’

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Grazie anche al buon lavoro del ministro Calderoli, c’è il via libera della Conferenza Stato Regioni a una serie di interventi per le aziende suinicole italiane colpite dalla peste suina africana. La Lega si è messa all’opera da subito per cercare di contrastare l’epidemia e ora è a fianco del governo per tutelare gli allevatori italiani”. Così i parlamentari della Lega in commissione Agricoltura Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera, Mirco Carloni e Davide Bergamini, rispettivamente presidente e capogruppo della commissione, Francesco Bruzzone e Attilio Pierro.