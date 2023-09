Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Il numero due della Lega Crippa vuole rimuovere il direttore del Museo Egizio Greco perché non allineato alla visione oscurantista del governo destrorso. Se avesse frequentato qualche museo, o luogo di cultura, in più non lo avrebbe detto. Si chiama analfabetismo istituzionale”. Lo scrive su X la deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico, membro della commissione Cultura della Camera dei deputati, già sottosegretario ai Beni culturali nel Conte bis.