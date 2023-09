Migranti: Sabello (Italia moderata), ‘dov’è l’Ue? Da von der Leyen solo passerella a Lampedusa’

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Europa dove sei? La passerella a Lampedusa di Ursula von der Leyen insieme al nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non risolve il problema migranti. Ci vogliono risposte immediate e ‘tempestive’. Farci pesare il terzo trattato di Dublino firmato nel 2013 dall’allora ministro degli Interni, Angelino Alfano, e dal ministro degli Esteri, Emma Bonino, ai tempi del governo Letta, non assumendosi l’Europa in toto la responsabilità dei propri confini con il Trattato di Schengen, lasciando sola l’Italia a gestire il fenomeno immigrazione come se fosse una discarica, dove la Francia blocca e rafforza i propri confini con l’Italia, rivela che l’Unione europea non c’è, ‘è latitante’ e il sogno dei padri fondatori è stato tradito”. Così Antonio Sabella, segretario nazionale di Italia Moderata.

“L’Italia è uno dei sei fondatori dell’Ue, e pretende rispetto e regole condivise! E noi di Italia Moderata per gli Stati Uniti d’Europa siamo una sola voce che parla e fa gli interessi di tutti – prosegue -. Abbiamo apprezzato gli sforzi del ministro Piantedosi per fermare questo fenomeno, il blocco navale non si può fare per un semplice motivo: non siamo in guerra con nessuno, ma la soluzione c’è ed è nel rispetto di tutte le norme e le leggi internazionali, basta chiedercelo”.