Meteo: in Lombardia instabilità e temperature in diminuzione

Milano, 21 set. Adnkronos) – Una vasta depressione atlantica influenza la Lombardia, dapprima con un fronte freddo, poi, da domani, formando un nuovo minimo barico sull’Italia settentrionale. Un lento, ma progressivo, miglioramento è atteso da sabato, con il lento spostamento verso Sud del minimo. Queste le indicazioni del bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.

Per oggi, il cielo si manterrà molto nuvoloso o coperto con locali e temporanee schiarite sulla bassa pianura. Precipitazioni deboli o moderate diffuse anche a carattere di rovescio o temporale nel pomeriggio, poi limitate ad Alpi, Prealpi e pianura pedemontana. Temperature massime in calo.