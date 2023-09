«La città di Benevento ha potuto osservare plasticamente quanto un tentativo di infamare una persona, nel caso di specie il sottoscritto, racconti l’infamia di chi quel tentativo lo compie, o più verosimilmente lo escogita». Inizia così la denuncia pubblica dell’assessore Rosa, dopo l’affissione di manifesti pubblici che che lo mettono nel mirino. «E’ un’estorsione, evidente, in cui c’è solo una vittima conclamata, io, che peraltro ha avuto il coraggio di denunciare e far arrestare una persona», ha aggiunto Rosa, che ha ricevuto attestati di solidarietà dalla maggioranza come dall’opposizione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia