Una complessa attività d’indagine della Squadra Mobile di Benevento, coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, ha portato ieri alle prime luci dell’alba, all’incarcerazione, ad esecuzione di ordinanza del Gip di Benevento, su richiesta dell’ufficio giudiziario inquirente del capoluogo, di un 42enne residente nel napoletano per le accuse di tentata rapina aggravata, porto illegale di pistola, riciclaggio e ricettazione in concorso con un soggetto già tratto in arresto in flagranza di reato ed altri due soggetti allo stato non identificati.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia