Tennis: Wta Guangzhou, Bronzetti ai quarti

Guangzhou, 20 set. -(Adnkronos) – Lucia Bronzetti, unica azzurra in gara nel torneo Wta 250 di Guangzhou, in Cina (cemento, montepremi 259.303 dollari) raggiunge i quarti di finale. La 24enne riminese di Villa Verucchio, numero 60 del ranking, ha sconfitto 6-3, 6-3 negli ottavi la giapponese Mouka Uchijima, numero 173 del mondo, entrata in tabellone dopo aver superato le qualificazioni. Nel suo terzo quarto di finale stagionale nel circuito Wta dopo Rabat e Bad Homburg, l’ottavo in carriera, affronterà la belga Greet Minnen, numero 68 Wta, che ha sconfitto 7-6 (9-7), 6-7 (5-7), 6-4 la britannica Harriet Dart, numero 151 del mondo. Le due non si sono mai incontrate.