Sport: Vaccari (Pd), ‘da oggi sacrosanto diritto di tutti’

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Riconoscere, in Costituzione, il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva è un fatto rilevante. Ormai la scelta è prossima all’obiettivo visto che oggi la Camera ha votato la modifica costituzionale in terza lettura, che parte da una proposta del Pd, primo firmatario Mauro Berruto. Da domani dovrà essere lo Stato, in tutte le sue articolazioni, a garantire la piena attuazione della nuova norma e consentire a tanti cittadini che prima non potevano farlo per ragioni economiche di disporre del sacrosanto diritto allo sport”. Lo scrive sui social il deputato Pd Stefano Vaccari dell’ufficio di presidenza della Camera.