Sport: Russo (Fi), ‘inserirlo in Costituzione scelta importante, ora garantire diritto di praticarlo’

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Questa riforma che introduce lo sport in Costituzione è importante: lo sport è un elemento di aggregazione, un fattore di inclusione, ma vuol dire anche salute e, per questo, contribuisce a razionalizzare e a far diminuire la spesa sanitaria, ed è fondamentale nell’aiuto di alcune disabilità”. Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali, intervenendo in aula a Montecitorio sulla proposta di legge che modifica l’articolo 33 introducendo lo sport in Costituzione.

“Con questo voto – ha proseguito – non modifichiamo soltanto un articolo della Costituzione, ma assumiamo formalmente e solennemente un impegno a realizzare il dettato della nuova Carta: dobbiamo lavorare perché a tutti i cittadini, piccoli e grandi, ma a partire proprio dalle bambine e dai bambini, sia garantito il diritto a praticare lo sport, realizzando strutture e infrastrutture funzionali e moderne, anche dove oggi non ci sono. Abbiamo il dovere di potenziare l’offerta nelle scuole, utilizzando al meglio, anche nei mesi estivi, le strutture presenti negli istituti di ogni ordine e grado”. “Approviamo a meno di un anno dall’inizio della legislatura la prima modifica costituzionale: nella scorsa ne furono approvate quattro. Vogliamo fare di più e meglio, e portare a compimento una grande riforma delle istituzioni che renda l’Italia più rapida ed efficiente, capace di affrontare le grandi sfide del futuro”, ha concluso Russo.