Salario minimo: Schlein, ‘priorità Pd, governo prende tempo, noi a fianco lavoratori’

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Il salario minimo è una assoluta priorità per il Pd e per le altre forze di opposizione che si sono unite su una proposta che chiede di rafforzare la contrattazione collettiva facendo valere per tutti i lavoratori di un settore la retribuzione prevista dal contratto firmato dalle organizzazioni più rappresentative”. Così Elly Schlein alla festa dell’Unità a Spello.

“Continuiamo con questa battaglia, il governo ha preso tempo, ha rimpallato, cerca di distrarre con altre questioni e invece noi rimaniamo fermi al fianco di lavoratori e lavoratrici che ci raccontato di non riuscire a campare. Meritano un futuro migliore e noi ci batteremo per questo”.