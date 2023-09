Roma: incidente Alta Velocità, in 6 a rischio processo**

Roma, 20 set. (Adnkronos) – In sei fra capi tecnici e operai sono a rischio processo dopo che la Procura di Roma ha chiuso l’inchiesta sull’incidente del 3 giugno 2022 al treno dell’alta velocità della linea Torino-Napoli avvenuto nella galleria Serenissima della Capitale, all’altezza della via Prenestina. Nell’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e dal pm Giovanni Bertolini, sono indagati un capo unità manutentiva, un capo tecnico di nucleo manutentivo e specialista di cantiere e 4 operai specializzati. Nei loro confronti i magistrati di piazzale Clodio ipotizzano la fattispecie di delitti colposi di pericolo in relazione all’ipotesi di disastro ferroviario. Sotto la lente dei pm capitolini i lavori svolti solo pochi giorni prima dell’incidente.

Per quanto riguarda il capo unità e il capo tecnico, secondo l’accusa, ‘’per negligenza, imprudenza, imperizia per inosservanza di leggi e regolamenti’’ avrebbero organizzato ‘’i lavori di manutenzione della linea alta velocità Roma-Napoli, in particolare le operazioni di rincalzatura della massicciata’’ necessari dopo la ‘’rilevazione di difetti di geometria longitudinale di binario’’, disponendo i lavori ‘’in estate, in presenza di alte temperature e senza conoscere la temperatura di regolazione dei binari in lunga rotaia saldata’’ violando così le norme precauzionali previste. Subito dopo l’incidente l’area venne sequestrata dagli inquirenti che disposero analisi e verifiche su un pezzo di rotaia deformato e sul locomotore posteriore, danneggiato e deragliato.