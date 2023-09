Approvato apposito atto di Giunta Comunale per asseverare accordo cooperazione con la municipalizzata Asia, che ha come principale oggetto operativo, l’igiene urbana, al fine di addivenire ad una condivisione del trattamento dati per le immagini da circuiti videosorveglianza posizionati negli ecopunti delle contrade e in altri siti sensibili rispetto al fenomeno degli sversi abusivi rifiuti, nel territorio comunale, ma anche la condivisione della logistica e una cooperazione rafforzata tra gli addetti della municipalizzata e i dipendenti comunali, in primo luogo i componenti della Polizia Municipale.

