Onu: Kishida, normalizzare relazioni con Nordcorea, disarmo nucleare la mia missione

Tokio, 20 set. (Adnkronos/Europa Press) – Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, si è detto disposto ad incontrare “senza condizioni” il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, per affrontare la situazione nella penisola coreana ed arrivare alla “normalizzazione” delle relazioni diplomatiche con Pyongyang.

“Con la prospettiva di aprire insieme una nuova era, vorrei esprimere la mia determinazione ad incontrare il presidente Kim Jong Un, faccia a faccia e senza condizioni, e vorrei tenere colloqui ad alto livello sotto la mia diretta supervisione per concretizzare un vertice il più presto possibile”, ha affermato. Intervenendo davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite Kishida ha assicurato che “la politica del Giappone nei confronti della Corea del Nord rimane immutata” e ha insistito sul fatto che “il Giappone cerca di normalizzare le relazioni bilaterali in linea con la Dichiarazione di Pyongyang, risolvendo globalmente le questioni in sospeso”.

Il premier ha poi sottolineato di aver fatto del disarmo nucleare “la sua missione di vita” e ha lanciato un appello: “Chiedo ai leader degli stati dotati di armi nucleari e degli altri paesi del mondo di rafforzare il loro impegno per il disarmo nucleare”, ha affermato, avvertendo che il mondo “si trova di fronte alla minaccia di un’involuzione della tendenza alla riduzione delle armi nucleari”.