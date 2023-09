Mo: un palestinese ucciso in operazione militare israeliana in Cisgiordania

Tel Aviv, 20 set. (Adnkronos/Dpa) – Un palestinese di 19 anni è stato ucciso nel corso di un’operazione militare israeliana in Cisgiordania dopo aver ricevuto un colpo di pistola alla testa. Lo ha reso noto il ministero della Sanità palestinese a Ramallah. L’esercito israeliano ha risposto attraverso un comunicato che i soldati sono stati colpiti da ordigni esplosivi durante l’operazione. Secondo quanto riportato dai media palestinesi, stamattina presto l’esercito israeliano aveva circondato una casa nel campo profughi di Gerico, nel sud della Cisgiordania, arrestando due uomini e provocando gli scontri.

Ieri sono stati uccisi cinque palestinesi durante scontri nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Quattro militanti palestinesi sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco nella città di Jenin, in Cisgiordania, ha confermato il ministero della Sanità palestinese. Jenin è considerata una roccaforte dei militanti palestinesi, dove l’esercito israeliano effettua spesso incursioni. Il movimento islamista Hamas, che controlla la Striscia di Gaza, ha affermato che due delle persone uccise erano membri del suo braccio armato. Sempre ieri, un altro palestinese è stato ucciso durante nuovi disordini alla recinzione di confine tra la Striscia di Gaza e Israele.