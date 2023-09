Migranti: Varhelyi, ‘i trafficanti non si battono in due mesi’

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Il Memorandum con la Tunisia sta funzionando: senza, ora ci sarebbero ancora più sbarchi. Ma non si può pensare di abbattere la rete dei trafficanti in due mesi”. In un’intervista a La Stampa, Oliver Varhelyi, il commissario europeo che ha materialmente firmato l’accordo con la Tunisia, sottolinea che “anche se il Memorandum non riguarda solo la dimensione dell’immigrazione, l’aumento degli arrivi è un test per entrambi. La Tunisia ha firmato questo accordo perché riconosce la nostra capacità nel combattere i trafficanti: purtroppo oggi sono molto più forti ed è per questo che gli sbarchi sono aumentati”.

Ex ambasciatore ungherese presso l’Unione europea, oggi responsabile dell’Allargamento e delle Politiche di vicinato, Varhelyi ricorda che “vogliamo aiutare questi Paesi a controllare i loro confini. Una missione navale europea, anche senza entrare nelle loro acque, può aiutarli molto, soprattutto nella fase di rilevazione, fornendo dati, usando i radar. Ma ovviamente serve il via libera del Consiglio e di solito in questi casi si apre sempre un dibattito sul rischio che questa missione possa essere percepita come un pull-factor. Noi possiamo aiutare i Paesi extra-Ue con le attività di ricerca, ma i salvataggi li devono fare loro, con gli sbarchi sulle loro coste”.