Migranti: Alfieri, ‘Pd per accoglienza indiscriminata? Conte eviti sparate populiste’**

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Capisco che la campagna elettorale per le europee sia iniziata, ma consiglierei un po’ più di prudenza nel linguaggio. Eviti di fare ridicole caricature”. Così Alessandro Alfieri, senatore e membro della segreteria Pd, interpellato dall’Adnkronos sulle parole di Giuseppe Conte secondo cui la linea dem sull’immigrazione sarebbe quella della “accoglienza indiscriminata”.

“Noi -sottolinea Alfieri- siamo per governare i fenomeni complessi legati ai flussi migratori e dare una mano ai sindaci sul territorio lasciati soli dal governo Meloni. Non servono sparate populiste”.