Intercettazioni: Bongiorno (Lega), ‘ok relazione indagine conoscitiva, primo traguardo’

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Siamo soddisfatti per l’approvazione in commissione Giustizia al Senato della relazione conclusiva sull’indagine conoscitiva avviata in tema di intercettazioni. Dopo un lavoro approfondito, abbiamo indicato i percorsi da seguire. Un importante punto di partenza che ha cercato di sintetizzare le posizioni di tutti i gruppi, compresi quelli di opposizione. È evidente che si trattava di un lavoro difficile, sia dal punto di vista tecnico sia politico, ma crediamo di aver raggiunto un primo traguardo”. Così in una nota la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama, annunciando la conclusione dell’indagine conoscitiva in tema di intercettazioni.