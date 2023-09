Governo: De Cristofaro (Avs), ‘castello bugie Santanchè viene giù, non può fare la ministra’

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Giorno dopo giorno il castello di bugie dette dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, viene giù. Solo poco tempo fa in Senato ripeteva che avrebbe risanato i conti delle sue società e che nulla di ciò che le addebitavano era vero. Peccato che i pm del Tribunale di Milano hanno rigettato la richiesta di concordato della Ki Group e chiesto il fallimento del gruppo, dopo che la stessa sorte era toccata all’altra società, la Visibilia. L’ennesima prova che Santanchè ha mentito al Parlamento e al Paese. Le vicende imprenditoriali della ministra non ci interessano, ma è grave che abbia giurato il falso. Roba da commedia all’italiana. Santanché non può fare la ministra della Repubblica. Se ne facciano una ragione, lei e Meloni che ancora la vuole lì”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.