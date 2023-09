Calcio: Milan, derby e Newcastle mettono nei guai Pioli, crollano le quote dell’esonero

Milano, 20 set. – (Adnkronos) – La panchina di Stefano Pioli ora comincia a barcollare: al rientro dalla sosta per le Nazionali, il Milan è crollato nel derby contro l’Inter, e nell’esordio in Champions League non sono arrivate le risposte che ci si attendeva. Un momento molto delicato, che mette inevitabilmente il tecnico parmense nell’occhio del ciclone: gli esperti di Sisal, infatti, vedono l’esonero entro fine anno a 5, mentre su Scommessemania si sale a 6,50, quote sostanzialmente dimezzate rispetto all’inizio della stagione. Nulla di compromesso per Pioli, ma ora per il tecnico e per i rossoneri occorre un deciso cambio di marcia, a partire dal prossimo impegno di campionato contro il Verona.