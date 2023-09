Calcio: Marotta, ‘in Champions vogliamo ripeterci e magari migliorare’

San Sebastian, 20 set. -(Adnkronos) – “L’obiettivo? Magari di fare quanto fatto l’anno scorso e migliorare. Siamo già contenti di essere protagonisti anche in questa Champions League, vogliamo onorare la nostra presenza nel migliore dei modi perché il nostro blasone lo richiede”. Lo dice l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, al microfono di Prime Video prima dell’esordio in Champions League a San Sebastian contro la Real Sociedad. Sulla crescita di Inzaghi, dice: “Questa Inter è un modello nato alcuni anni fa quando quasi nessuno aveva giocato in Champions -aggiunge l’ad nerazzurro-. Adesso c’è la sicurezza, la certezza, un grande senso di appartenenza, tanti motivi per vedere un cammino pieno di sole”. Infine su Pavard e Arnautovic titolari.

“La nostra è una squadra con titolari e co-titolari, l’allenatore deve gestire le partite che si susseguono: abbiamo il derby, la partita di stasera, l’Empoli e il Sassuolo. Pavard è un campione del mondo, può dare esperienza anche non giocando”, conclude Marotta.