Animali, Ucelli (Mars): “Lavoriamo per mondo sempre più a misura di pet?

Milano, 20 set. (Adnkronos/Labitalia) – “In Mars abbiamo un motto unico, che recita ‘Il mondo che vogliamo domani comincia da come facciamo business oggi’. Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo in questo senso, con oltre 60 leader aziendali e 9000 associati riflettiamo infatti su come possiamo rendere il mondo un posto migliore non solo per i nostri lavoratori ma anche per i loro amici a quattrozampe”. Lo ha detto Yesim Ucelli, amministratrice delegata Mars Italia e general manager regione Mars Sud Europa, a margine del workshop ‘Pet vibes, better office’, organizzato da Mars, Royal Canin ed AniCura, con il quale si è voluto aprire un confronto sul tema degli uffici pet-friendly e, più in generale, delle città a misura di animali.

“Come Mars abbiamo un pet friendly office – ha aggiunto Ucelli – e abbiamo fatto una ricerca con la quale è stato evidenziato il beneficio mutuale che i nostri associati traggono dalla possibilità di poter portare in ufficio il loro pet. Ci siamo interrogati su come possiamo portare benefici reciproci per l’azienda, gli associati e anche gli animali domestici poiché sappiamo che questi ultimi migliorano le nostre vite, ci rendono più felici, più sani e sicuri. Vogliamo quindi a nostra volta fare qualcosa per loro, per migliorare la loro vita”.

Per allargare l’effetto benefico derivante dalla possibilità di poter trascorrere più tempo con il proprio animale domestico, Mars ha creato il programma ‘Better cities for pets’, lanciato a Milano: “Vogliamo cominciare da qui perché Milano è il centro del business in Italia – ha spiegato l’Ad di Mars Italia – Abbiamo quindi avviato un dialogo con le istituzioni e le aziende perché sappiamo che, se possiamo realizzare questo programma nel capoluogo lombardo, potremo avere un impatto positivo sulla vita di tanti lavoratori”.