Sei gare in ventuno giorni, compreso lo scomodo intermezzo della Coppa Italia. Il derby di domenica con la Casertana ha dato il via a un’improvvisa accelerazione agonistica per il campionato del Benevento che sarà costretto a scendere in campo praticamente ogni tre giorni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia