Ucraina: Pentagono, ‘presto in arrivo carri armati Abrams promessi’

Berlino, 19 set. (Adnkronos) – I carri armati Abrams promessi da Washington a Kiev saranno presto consegnati a destinazione. Lo ha annunciato il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin in una riunione del gruppo di contatto sull’Ucraina in Germania.

“Sono lieto di annunciare che i carri armati M1 Abrams precedentemente promessi agli Stati Uniti saranno presto in Ucraina”, ha aggiunto Austin .