Tennis: Wta Guadalajara, esordio vincente per Giorgi e Trevisan vince derby con Paolini

Guadalajara, 19 set. -(Adnkronos) – Esordio convincente di Camila Giorgi nel torneo Wta 1000 di Guadalajara (cemento, montepremi 2.788.468 dollari). La 31enne di Macerata, numero 56 del ranking, sconfigge per 7-5, 6-3, in un’ora e cinquanta minuti di partita, l’egiziana Mayar Sherif, numero 33 WTA e 14/a testa di serie. Al secondo turno Giorgi troverà la spagnola Cristina Bucsa, numero 87 del mondo.

Già al terzo turno (ottavi), invece, Martina Trevisan, che conferma il risultato dello scorso anno. La 29enne mancina di Firenze, numero 54 del ranking, supera per 7-5, 6-2, in poco meno di un’ora e mezza di partita, Jasmine Paolini, numero 35 del mondo e 15 del seeding. Mercoledì Trevisan si giocherà un posto nei quarti o con la tunisina Ons Jabeur, numero 7 Wta e prima favorita del seeding, o con la statunitense Alycia Parks, numero 45 del ranking.