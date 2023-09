Tennis: Coppa Davis, Italia contro Olanda nei quarti di finale

Londra, 19 set. – (Adnkronos) – Sarà l’Olanda l’avversario dell’Italia nei quarti delle Davis Cup Finals, di scena dal 21 al 26 novembre sul veloce indoor del Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga, in Spagna. Questo l’esito del sorteggio effettuato a Londra. L’Olanda (che è scesa in campo con Griekspoor, Van de Zandschulp, Koolhof e Middelkoop) ha chiuso in testa il Gruppo D, disputato a Spalato, davanti alla Finlandia, che sarà al debutto alle Finals. Questo il tabellone dei quarti di finale: Canada-Finlandia; Repubblica Ceca-Australia; Italia-Olanda; Serbia-Gran Bretagna.