Una falcidia di circa 100 milioni di euro per gli enti locali sanniti per le pianificazioni Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, con fondi negati secondo simulazione del centro studi fondazione OpenPolis ai Comuni del beneventano e destinati poi ad essere traslati per le relative progettualità alla copertura tramite fondi di coesione.

