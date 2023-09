Migranti: Tajani, ‘Memorandum Tunisia non è saltato, forse speranza di qualcuno…’**

New York, 19 set. (Adnkronos) – Il fatto che salti l’accordo con la Tunisia è una “notizia destituita da ogni fondamento, forse la speranza di qualcuno. Si va avanti e si lavora a Bruxelles per applicare il Memorandum in tutte le sue parti. Dobbiamo stabilizzare la situazione in Tunisia, dobbiamo fermare i flussi e il memorandum va in questa direzione. Tutta la missione ha l’obiettivo di porre con grande forza all’attenzione dell’assemblea la questione Africa e la questione migratoria”. Lo dice il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, parlando con i cronisti a margine dei lavori dell’assemblea generale dell’Onu.

“Serve il contributo forte di tutte le istituzioni per affrontare il tema Africa – prosegue – l’Unione europea e le Nazioni Unite, non con una visione predatoria ma di alleanza e amicizia, guardando non con gli occhiali europei ma africani. Dobbiamo essere capaci di dare un contributo importante all’Africa, lo abbiamo detto in tutte le riunioni e lo dirà Meloni in maniera chiara nel corso del suo intervento”.