Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Esprimo tutta la mia solidarietà al presidente Giorgia Meloni per le vili minacce di cui è stata oggetto, circolate nelle chat degli scafisti che gestiscono il business dell’immigrazione clandestina. Minacce che non solo non ci intimidiscono, ma rafforzano l’impegno del governo nel contrasto ai contrabbandieri di esseri umani”. E’ quanto dichiara il sottosegretario al Masaf e senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra.