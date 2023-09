Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Il tappeto rosso, la salamella, il tripudio dei militanti a Pontida, non sono serviti a nulla. Marine Le Pen, l’alleata del cuore di Matteo Salvini, persino lei, dice no alla redistribuzione dei migranti di Lampedusa in Francia. Che tragica illusione quella della Lega, quanto male fanno all’Italia le relazioni pericolose del vicepresidente del Consiglio”. Lo scrive sui social l’eurodeputato di Italia viva Nicola Danti, vicepresidente di Renew Europe.