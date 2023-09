Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Forza Italia ha sempre sostenuto che il problema migranti va affrontato dall’Europa in modo solidale. Bene ha fatto Antonio Tajani a porre il problema anche in sede Onu perché solo con il coinvolgimento di tutti i grandi player mondiali, Stati Uniti compresi, sarà possibile pianificare interventi che frenino il fenomeno dell’immigrazione, in drammatica crescita, dal continente africano”. Lo ha detto il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, al Tg1.