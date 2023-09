Un ritorno fondamentale che coincide con il momento di maggior sofferenza della Strega, ancorata alla qualità del suo ‘figliol prodigo’. Il Benevento ha riabbracciato ufficialmente Andres Tello: il debutto nel derby contro la Casertana ha segnato un nuovo inizio per il colombiano in giallorosso dopo i giorni tormentati vissuti tra mercato e distrazioni che hanno allontanato, per un periodo, il calciatore dalle priorità della squadra di Matteo Andreoletti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia