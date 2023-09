Dl asset: Cannata (Fdi), ‘con governo Meloni avremo mercato più trasparente e competitivo’

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Un mercato più trasparente e competitivo e più efficacia nel tutelare gli utenti. Facciamo tre passi in avanti sul caro voli rispettando le regole Ue ma con uno stop alla profilazione degli utenti e maggiori poteri all’Antitrust, che sarà messa in condizione di intervenire”. Così Luca Cannata, deputato di Fratelli d’Italia, commenta l’obiettivo dell’esecutivo di contrastare i costi eccessivi operati da parte di alcune compagnie.

“L’emendamento – prosegue – prevede l’eliminazione del ‘riferimento al prezzo massimo’, vale a dire il 200% del costo medio, affidando ampi poteri all’Autorità garante per la concorrenza nel monitoraggio degli elementi che concorrono alla formazione del costo dei biglietti (i cosiddetti algoritmi). L’Authority avrà facoltà di sanzionare pesantemente le compagnie aeree qualora accertasse che gli algoritmi sono utilizzati per ‘intese restrittive della libertà di concorrenza’ o ‘abuso di posizione dominante’ e potrà intervenire anche mediante un’istruttoria sulla modalità di profilazione dei clienti attraverso gli algoritmi per determinare una tariffa. Coi nuovi poteri a disposizione, l’Antitrust potrà intervenire in casi di abusi connessi all’incremento delle tariffe sulle rotte dove non è prevista continuità territoriale, in situazioni emergenziali o catastrofi e quando il prezzo medio dei biglietti supera il 200%”.

“Per noi la trasparenza è una priorità assoluta. Il governo Meloni, con il ministro Urso in testa, ha anche affrontato il tema dei sussidi dati dai gestori aeroportuali alle compagnie aeree imponendo chiarezza anche sui criteri utilizzati per l’attribuzione degli incentivi. Non ricordo un intervento tanto importante da parte di un governo nazionale per combattere l’eccessivo costo dei voli e dei collegamenti da e per le isole”, conclude Cannata.