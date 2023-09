Dl asset: Ambrosi (Fdi), ‘bene Urso, trasparenza è parola d’ordine del nostro governo’

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Trasparenza è la parola d’ordine del nostro governo: lo dimostra la battaglia che sta portando avanti da settimane il ministro Adolfo Urso, per evitare che qualche compagnia aerea speculi sulla pelle degli italiani. Grazie al nuovo emendamento al dl Asset, fortemente voluto dal ministro Urso, i cittadini saranno maggiormente tutelati e protetti da pratiche scorrette e lesive della concorrenza. Una battaglia come questa dovrebbe vedere tutta la politica italiana unita. Invece c’è chi preferisce portar acqua al suo orticello, limitandosi a criticare l’impegno del governo rispetto ai temi che realmente stanno a cuore ai cittadini italiani”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.

“Nuovi e più ampi poteri all’Antitrust, maggiore trasparenza sul prezzo dei biglietti aerei e rispetto ai criteri usati dagli aeroporti per lo sviluppo delle rotte, stop agli algoritmi che determinano il prezzo del biglietto profilando l’utente: queste sono le proposte concrete che arrivano dal nostro governo. Per Fratelli d’Italia è del tutto inconcepibile che sia un algoritmo a condizionare il mercato, distorcendolo e alterandolo ai danni dei consumatori. Saranno i risultati a parlare, non certo le chiacchiere di chi sta all’opposizione. Questo esecutivo intende tutelare gli utenti che hanno tutto il diritto di spostarsi senza dover spendere cifre spropositate”, conclude Ambrosi.