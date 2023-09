Calcio a 5, Acqua Lete partner ufficiale stagione 2023-2024

PRATELLA (ITALPRESS) – Acqua Lete, l'iconico brand italiano di acqua minerale effervescente naturale, rinnova la partnership con la Divisione Calcio a 5 per la stagione 2023/2024. Questa collaborazione, nata nel 2021, rappresenta un punto di forza nel sostenere lo sviluppo e la promozione in Italia del calcio a 5, disciplina entusiasmante e coinvolgente, che ha saputo conquistare un vasto pubblico di appassionati negli ultimi decenni. Nel corso della prossima stagione, in particolare, la Serie A di calcio a 5 celebrerà il suo 40º anniversario, un traguardo importante che testimonia la crescita costante e l'evoluzione del campionato italiano. Acqua Lete è da sempre impegnata a promuovere uno stile di vita sano e attivo, e il calcio a 5 rappresenta in pieno questa visione. La partnership rinnovata con la Divisione Calcio a 5 sottolinea l'impegno di entrambe le parti nel favorire la diffusione dello sport a livello nazionale, supportando i club, gli atleti e i tifosi che rendono lo sport un'esperienza emozionante.

"Acqua Lete è lieta di dare seguito alla partnership con il futsal italiano. In particolare – afferma il presidente di Acqua Lete Nicola Arnone – la condivisione di valori positivi e il nostro costante impegno nel mondo del calcio ci rende il partner ideale del calcio a 5. Uno sport di squadra basato su un gioco veloce, rapidità di pensiero e che richiede grandissima precisione, un po' come quello che facciamo giornalmente all'interno della nostra azienda". "Siamo lieti di rinnovare il binomio con Acqua Lete, partner che ha sposato alla perfezione i valori della Divisione nelle prime due stagioni di collaborazione – sottolinea invece Luca Bergamini, presidente della Divisione Calcio a 5 – Il futsal italiano avrà al suo fianco per il terzo anno consecutivo un brand di prestigio, da sempre impegnato nel mondo dello sport, che continuerà a supportarci nella promozione della nostra disciplina a tutti i livelli".

– foto ufficio stampa Acqua Lete – (ITALPRESS).

glb/red

19-Set-23 13:13