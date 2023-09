Basket: mercato Nba, Philadelphia si rinforza con Kelly Oubre

Philadelphia, 19 set. -(Adnkronos) – La fine dell’estate, in casa Sixers, è caratterizzata da due temi principali: da una parte c’è la questione James Harden, la cui soluzione appare ancora distante, e dall’altra c’è l’avvicinarsi della data fissata per l’inizio del training camp. A Daryl Morey, impossibilitato al momento a conciliare l’esigenza di cedere Harden con quella di avere in cambio un pacchetto di giocatori che consenta a Philadelphia di rimanere competitiva, non rimane quindi che provare a migliorare il roster con i pochi mezzi a disposizione.

Secondo quanto riportato da Adran Wojnarowski di Espn, infatti, i Sixers starebbero per concedere un contratto annuale a Kelly Oubre Jr., uno dei pochi free agent di un certo valore rimasti ancora sul mercato. Oubre Jr., che è reduce dalla miglior stagione in carriera con la maglia degli Charlotte Hornets (20,3 punti e 5,2 rimbalzi di media in 48 partite di regular season), dovrebbe quindi andare a rinforzare un reparto esterni su cui grava l’incognita del futuro di Harden. Per coach Nick Nurse, chiamato a un lavoro non semplice nel suo esordio sulla panchina dei Sixers, si tratterebbe quindi di un innesto in grado quantomeno di allungare rotazioni in prospettiva molto limitate.