Austria, incidente a bus diretto a Trieste: morta 19enne, feriti tre italiani

Vienna, 19 set. (Adnkronos) – Tre italiani risultano tra i 46 feriti di un incidente a un bus in Carinzia nel quale è morta anche una ragazza austriaca di 19 anni. A quanto si apprende, la nostra ambasciata a Vienna, in stretto raccordo con la Farnesina, ha seguito la vicenda fin dai primi momenti e ha fornito tutta l’assistenza necessaria ai nostri tre connazionali feriti. I tre sono stati ricoverati in ospedale e già dimessi. Tra oggi e domani è previsto il loro rientro in Italia.

Come annunciato dalla polizia citata dalla Bild, l’incidente è avvenuto a un bus a due piani vicino a Micheldorf. Un portavoce ha spiegato che a bordo dell’autobus, partito da Berlino e diretto a Trieste via Linz, c’erano passeggeri provenienti da Austria, Slovenia, Italia, Germania e Ucraina. Il veicolo della Flixbus è uscito di strada in autostrada intorno alle 4.45 per motivi ancora da chiarire, si è schiantato contro un guardrail ed è finito su un fianco.

Le indagini sull’incidente sono in corso ed i test alcolemici sugli autisti sono risultati negativi. Secondo le informazioni della Bild, l’incidente potrebbe essere stato causato dal colpo di sonno che avrebbe colpito uno degli autisti.