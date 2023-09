Andreani contrattacca: “Risoluzione contratto? Siamo in perfetta regola, ci tuteleremo”

“Non sussiste alcuna violazione da parte di Andreani Tributi degli obblighi contrattuali, men che meno grave, e quindi non sussistono i presupposti né per l’applicazione delle penali paventate nelle comunicazioni dell’Ente di maggio-giugno 2023 e, tanto meno, per la risoluzione contrattuale invocata nella istanza dei consiglieri comunali e per l’avvio del relativo procedimento”. La concessionaria della riscossione tributi per il Comune di Benevento respinge qualsiasi addebito.

