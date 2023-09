Ucraina: Erdogan, ‘in processo pace non ci saranno perdenti’

Washington, 18 set. (Adnkronos) – Non ci saranno perdenti nel processo di pace in Ucraina. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parlando alla cena organizzata dal Comitato direttivo nazionale turco-americano a New York. “Abbiamo ottenuto molti successi diplomatici. Continuiamo a compiere sforzi molteplici con la convinzione che non ci sono vincitori in guerra e né vinti in pace”, ha detto Erdogan, come si legge sul sito dell’Ufficio del Presidente della Turchia.

Il leader turco ha sottolineato anche il crescente ruolo di mediazione di Ankara nella risoluzione delle crisi regionali e globali, favorevole alla ripresa dei negoziati tra Mosca e Kiev nel formato di Istanbul. Erdogan ha aggiunto di essere pronto a mettere a disposizione il suo paese come piattaforma per i negoziati tra i presidenti di Russia e Ucraina.