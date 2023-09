Tennis: Coppa Davis, Italia ai quarti contro Olanda o Gran Bretagna, domani il sorteggio

Roma, 18 set. – (Adnkronos) – Domani a mezzogiorno ora italiana l’Italia saprà se affronterà Olanda o Gran Bretagna nei quarti di finale di Coppa Davis. A Londra è infatti in programma il sorteggio per la Final 8 che si disputerà al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, dal 21 al 26 novembre. Nel Gruppo A il Canada campione in carica ha vinto tutti i tie, e perso complessivamente un solo incontro. Si è classificata così al primo posto davanti all’Italia.

Nel Gruppo B la Gran Bretagna ha chiuso a punteggio pieno ma ha potuto festeggiare solo dopo l’ultimo punto dell’ultimo match contro la Francia. Dan Evans e Neal Skupski hanno battuto Nicolas Mahut e Edoaurd Roger-Vasselin, che hanno mancato quattro match point, e di fatto eliminato la Francia. Al secondo posto si è qualificata l’Australia, finalista un anno fa. Dal Gruppo C sono avanzate la Repubblica Ceca, per la prima volta ai quarti di finale dal 2016, e la Serbia del numero 1 del mondo Novak Djokovic: eliminate, invece, Corea del Sud e a sorpresa la Spagna, nazione che organizza la Final 8. Infine nel Gruppo D si sono qualificate l’Olanda come prima, e la Finlandia, al debutto alle Finals, che hanno eliminato USA e Croazia.