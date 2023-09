L’intuizione ed il sangue freddo di un militare in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Montesarchio. Quella di Sabato doveva essere una tranquilla serata per un Carabiniere che, al termine del servizio, si è fermato a sorseggiare un caffè in un bar sito nei pressi di piazza “La Garde”, punto di riferimento anche per la movida giovanile. È stato in quella sede che la sua attenzione è ricaduta sul comportamento di due uomini ed, in particolare, sul marsupio da uno di questi che appariva essere notevolmente pesante al punto che l’uomo si trovava spesso nella condizione di dovere risistemarlo.

