Scuola, Csel: “Al Nord 45% risorse per assistenza alunni con disabilità”

Roma, 18 set. – (Adnkronos) – Delle risorse per l’assistenza ad alunni con disabilità il 45% (pari a 44.665.164 euro) è destinato ai 3.135 comuni del nord Italia interessati dal provvedimento, il 36% (35.959.992 euro) ai 2.144 enti del sud e delle isole interessati dal provvedimento e il 19% (19.374.843 euro) alle 847 amministrazioni delle regioni centrali.E’ uno degli elementi che emergono dall’analisi dei dati sulle risorse aggiuntive assegnate a questo settore dalla Legge di Bilancio, effettuata da Centro Studi Enti Locali (Csel) per Adnkronos.

In linea con lo scorso anno, i 1.241 comuni della regione Lombardia coinvolti nella ripartizione si vedranno assegnare oltre un quinto delle risorse disponibili (quasi 21 milioni di euro su 100). Ingenti anche le somme destinate alle amministrazioni laziali e campane, che ammontano a circa 10,2 milioni di euro per ciascuna regione. L’elenco prosegue, in ordine decrescente per importo, con la Sicilia (9.742.166 euro per 372 comuni), il Veneto con 7.191.190 euro per 533 enti, il Piemonte (6.399.648 euro per 710 comuni) e l’Emilia Romagna con 6.379.007 euro per 318 amministrazioni. E ancora, con la Puglia (6.876.189 euro per 251 enti), la Toscana (5.227.591 euro per 259 comuni), la Calabria (2.887.066 euro suddivisi tra 350 amministrazioni), la Sardegna (284 comuni e 2.627.706 euro). Chiudono il cerchio le Marche (2.519.564 euro), l’Abruzzo (2.554.564 euro), la Liguria (2.326.614 euro), il Friuli Venezia Giulia (1.572.316 euro), l’Umbria (1.423.341 euro), la Basilicata, con circa 660mila euro e il Molise, con poco meno di 410mila.

Guardando alle singole amministrazioni comunali, quelle che vedranno assegnarsi le somme più cospicue sono la Capitale, quasi 4,3 milioni di euro, Milano, con poco meno di 2 milioni e mezzo, Napoli (1.914.689 euro) e Palermo, con 1.214.237 euro.