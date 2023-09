Sallusti "La visione di Giorgia Meloni va oltre Fratelli d'Italia"

ROMA (ITALPRESS) – La visione di Giorgia Meloni? "È molto identitaria" e "va ben oltre Fratelli d'Italia: se si realizzerà, di fatto, aprirà un bacino molto più ampio, non solo numericamente". Lo ha detto il direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress, raccontando "La versione di Giorgia", il libro – edito da Rizzoli – che ha scritto dopo una quarantina di colloqui con la premier.

"Siamo qui a interrogarci da settimane su chi può essere il successore di Berlusconi: la mia idea è che non esiste, ma se per successore di Berlusconi intendiamo qualcuno che, nel campo politico, inventa qualcosa che non esisteva prima, allora guardiamo in modo interessante a Giorgia Meloni", spiega Sallusti. "È presto per dirlo, ma se riuscisse ad andare oltre Fratelli d'Italia e a creare qualcosa che oggi non c'è – che da questo libro traspare – allora potrebbe esserlo", ammette Sallusti.

"È la prima volta in assoluto nella storia della Repubblica che un presidente del Consiglio in carica accetta di raccontarsi", sottolinea l'autore. L'idea del libro "è nata in maniera assolutamente casuale. Non ho mai avuto un grande rapporto personale con Giorgia Meloni, lei è molto romana e io sono molto milanese. Però mi era sembrato corretto andare a fare gli auguri di Natale alla prima donna primo ministro".

In quell'occasione, ricorda, "la premier si era lamentata di come la narrazione che i media e la politica fanno di lei non corrispondesse alla vera Giorgia Meloni, ma le dissi che è un problema che non può risolvere in un'intervista che si 'brucia', si potrebbe risolvere raccontando la Giorgia Meloni autentica in un libro, ma nessun presidente del Consiglio in carica l'ha mai fatto, quindi vuol dire che non si può fare. E lei, incuriosita, rispose che invece voleva essere la prima a farlo".

"Abbiamo avuto una quarantina di colloqui tra marzo e maggio, cercando di stare sull'attualità, con temi come la guerra, l'immigrazione, i rapporti con gli Stati Uniti", spiega il giornalista.

Il libro si chiama "La versione di Giorgia" e "la parola non è scelta a caso, perchè è l'opposto di verità assoluta: non è il vangelo, non è scolpita sulla pietra ma è il punto di vista di Giorgia Meloni. Non necessariamente è da condividere ma, per la prima volta, non è mediato in senso negativo dai suoi oppositori politici e dai media a lei ostili, e neppure dai suoi sostenitori e dalla stampa 'amica', perché entrambe sono inquinate dal giudizio di chi scrive contro o a favore", prosegue.

La visione di Meloni, spiega Sallusti, "è molto identitaria. Innanzitutto lei dice che se non hai una visione, non puoi fare politica. Quindi lei ha dei punti di vista molto chiari e definiti, a cui non vuole rinunciare per alcun motivo. Finché era leader dell'opposizione poteva enunciare questi punti di vista in maniera astratta, adesso che è chiamata a governare un Paese sa perfettamente che il percorso per raggiungere il suo punto di vista non è una linea retta", spiega Sallusti.

Per quanto riguarda la sua premiership, "credo che Meloni tenga sul comodino due fotografie, quelle di Matteo Salvini e Matteo Renzi che, quasi dal nulla sono arrivati in cima alla montagna – Renzi col 40% e Salvini con oltre il 30% – e nel giro di pochi mesi sono precipitati. Credo che lei abbia fatto sua quella parabola, ne abbia capito gli errori e quindi è possibile che non li ripeta", sottolinea.

Per Sallusti Meloni "ha dimostrato un approccio pragmatico" e, nel libro, è stata "categorica nell'affermare che lei è un'europeista convinta" perchè "senza Europa non ci può essere Italia, ma senza Italia non ci può essere Europa".

Sui temi economici, Meloni nel libro spiega che "il problema non è il debito, ma la crescita: non posso abolire la povertà per legge, né creare ricchezza per legge ma posso liberare le energie che ci sono in giro per il Paese, che possono costruire ricchezza e quindi far diminuire la povertà", riporta Sallusti. Per questo, "le prime due riforme economiche che servono sono la riforma costituzionale e la riforma della giustizia", perché "l'incertezza del diritto e l'incertezza dell'equità del sistema giudiziario sono tra i maggiori freni allo sviluppo economico". Nel libro, Meloni parla anche dell'importanza della riforma costituzionale, perché il premierato secondo lei "crea stabilità", di cui hanno bisogno "l'economia e la finanza: fare la riforma di legge per eleggere direttamente il presidente del Consiglio vuol dire fare un regalo enorme". L'unica insofferenza che ha da un anno a questa parte, riferisce Sallusti, "è la perdita della libertà come donna, come compagna, come madre e come amica" Su questo "mi sembra sincera" e, in tutti questi colloqui, "mi hanno colpito la sua semplicità e la sua determinazione", conclude il direttore del Giornale.

– Foto Italpress –

(ITALPRESS).

xi2/sat/red

18-Set-23 17:51