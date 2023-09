Parigi 2024: Malagò, ‘migliorare Tokyo molto complicato ma questa è l’aspettativa’

Forlì, 18 set. – (Adnkronos) – “Nel 2022 abbiamo fatto il record di tutti i tempi: in tutte le competizioni continentali cui abbiamo partecipato siamo arrivati primi nel medagliere. Ora c’è la lunga volata fino a Parigi 2024 e migliorare Tokyo 2020 sarà molto complicato, ma queste sono le aspettative”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione del suo intervento dal palco all’inaugurazione dell’anno scolastico 2023/2024 a Forlì, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Quello che conta è qualificarsi -spiega il numero uno del Coni-. Ci sono sport in cui è quasi più complicato qualificarsi che prendere una medaglia: questo perché gli atleti sono sempre di meno per una questione di logistica mentre le discipline ai Giochi aumentano e ogni anno ci sono meno persone e meno squadre”.